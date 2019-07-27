Uğur Bulut, rakip oldu

Yeni sezonda Çorumspor ile birlikte TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Bursa temsilcisi İnegölspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İddialı bir kadro ile sezona girmek isteyen İnegölspor'da yönetim, geçtiğimiz sezon Yeni Çorumspor forması giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Bulut ile ön anlaşma sağladığı öğrenildi. Askerlik nedeniyle bir türlü resmi imzayı atamayan Uğur Bulut'un, bugün yarın Bursa'ya giderek İnegölsporlu yöneticiler ile masaya oturacağı bilgisine ulaşıldı.

Deneyimli futbolcu geçtiğimiz sezon Yeni Çorumspor formasını ligin ikinci yarısında 14 kez terletirken, 1 de gol atmayı başardı.

(Rıfat KARA)