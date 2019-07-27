Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102837
ALTIN
258.672
DOLAR
5.6353
STERLİN
7.0239
EURO
6.2683

Uğur Bulut, rakip oldu

Yeni Çorumspor'un ligdeki rakiplerinden İnegölspor, Yeni Çorumspor ile yollarını ayıran Uğur Bulut ile prensip anlaşmasına vardı.

Uğur Bulut, rakip oldu

Yeni Çorumspor'un ligdeki rakiplerinden İnegölspor, Yeni Çorumspor ile yollarını ayıran Uğur Bulut ile prensip anlaşmasına vardı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 00:43
Uğur Bulut, rakip oldu

Yeni sezonda Çorumspor ile birlikte TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Bursa temsilcisi İnegölspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İddialı bir kadro ile sezona girmek isteyen İnegölspor'da yönetim, geçtiğimiz sezon Yeni Çorumspor forması giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Bulut ile ön anlaşma sağladığı öğrenildi. Askerlik nedeniyle bir türlü resmi imzayı atamayan Uğur Bulut'un, bugün yarın Bursa'ya giderek İnegölsporlu yöneticiler ile masaya oturacağı bilgisine ulaşıldı.

Deneyimli futbolcu geçtiğimiz sezon Yeni Çorumspor formasını ligin ikinci yarısında 14 kez terletirken, 1 de gol atmayı başardı.

(Rıfat KARA)

İlgili Haberler
Tolgay Arslan korkuttu!
Tolgay Arslan korkuttu!
Genç eldivenler güven veriyor
Genç eldivenler güven veriyor
İlk etap sona eriyor
İlk etap sona eriyor
Osmancık’ın sultanları sezonu açtı
Osmancık’ın sultanları sezonu açtı
Hitit Kartalları kötü başladı: 33-51
Hitit Kartalları kötü başladı: 33-51
Kaya’dan sıkı idman
Kaya’dan sıkı idman
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim