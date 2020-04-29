UEFA süre verdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koranavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin akıbeti yavaş yavaş belli olmaya başladı. Belçika ve Hollanda’dan sonra Fransa’da da ligler iptal edilirken, Almanya, Çekya ve Almanya gibi ülkeler liglerin kaldığı yerden devam edeceği yönünde karar aldı. Türkiye’de ise liglerin büyük olasılıkla Haziran ortasında başlatılması öngörülüyor. Birçok ülke, liglerin akıbeti ile karar aşamasında bulunuyor. UEFA, bu noktada üye ülke federasyonlarından bir istekte bulundu.

Ajansspor’da yer alan habere göre, Türkiye ile birlikte 55 ülkenin bağlı bulunduğu Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), koronavirüs salgını sonrası sezonu nasıl bitirmeyi planladıklarını bildirmeleri için federasyonlara 25 Mayıs’a kadar süre verdi.

UEFA’nın yeni bir genelge yayınladığı ve “Federasyonlar veya ligler UEFA ile, liglerin yeniden başlama tarihi ve lig formatı da dahil olmak üzere yerel liglerin planlı olarak yeniden başlatılması için 25 Mayıs 2020'ye kadar iletişime geçmelidir” ifadesini kullandığı belirtildi.

(Spor Servisi)