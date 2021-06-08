Üç güreşçi daha milli takım kamp vizesi aldı 

İstanbul’da düzenlenen Büyükler Serbest Güreş Milli Takım Seçmelerinde, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Özarslan’ın 92 kiloda birinci Ankara TEDAŞ’ın Çorumlu güreşçisi Efe Anıl Al’ın ise125 kiloda üçüncü olmasının ardından, Ankara ASKİ’nin Çorumlu güreşçisi Ahmet Peker 57 kiloda birinciliği, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Yavuz Fatih Şentürk aynı kuloda üçüncü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu milli güreşçisi Selim Kozan da 65 kiloda üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve İstanbul’da düzenlenen Büyükler Serbest Güreş Milli Takım Seçmeleri tamamlandı.

Seçmelere, 20 il, 30 kulüpten 150 güreşçi katılırken, ilk gün Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Özarslan, 92 kiloda tüm rakiplerini yenerek birinci olurken, Ankara TEDAŞ’ın Çorum-Osmancıklı güreşçisi Efe Anıl Al da 125 kiloda üçüncülüğü elde edip milli takım kampına çağrılmaya hak kazanmıştı.

Seçmelerin ikinci gününde de Çorumlu iki güreşçi derece yaptı. Ankara ASKİ’nin Çorumlu milli güreşçisi Ahmet Peker 57 kiloda tüm rakiplerini yenerek birinci olurken, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Yavuz Fatih Şentürk ise üçüncülüğü elde etti.

Güreş hayatını İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da sürdüren Selim Kozan da 65 kiloda üçüncülüğü elde edip milli takım kampına çağrılmaya hak kazandı.

(Spor Servisi)

