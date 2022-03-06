U19’lar sonradan açıldı: 4-0

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 18.hafta maçında Çorum FK U19 takımı sahasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor’u konuk etti. Cumartesi günü Mimar Sinan Sahası’nda saat 12.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, iki takımda geliştirdiği cılız ataklardan gol çıkaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarı oyuna ağırlığını koyan Çorum FK’lı gençler rakip kalede önemli pozisyonlar bulmasına rağmen bir türlü istediği golü bulamadı. Dakikalar 75’i gösterdiğinde Çorum FK Nuri Eren ile 1-0 öne geçti. Golden sonra çözülen rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran Kırmızı-Siyahlılar Fatih ve Melih ile skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Nuri Eren kendisinin 2, takımının ise 4.golünü attı. Karşılaşma 4-0 Çorum FK’nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 31’e yükseltirken, konuk Kırıkkale temsilcisi ise 12 puanda kaldı.

ÇORUM FK U19: 4

KIRIKKALE U19: 0

SAHA: Mimar Sinan.

HAKEMLER: Mehmet Samet Ünal, Mehmet Zeki Sevim, Emrecan Arslan.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ U19: Nurullah, Melih, Ahmet Hilmi, Berkay, Mustafa Peker, Enes, Hüseyin Can, Emrah, Fatih, Metin, Berat, Abdussamet, Metincan, Mustafa Şanal, Murat, Yiğithan, Nuri Eren, Kubilay, Bera, Servet.

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR U19: Barbaros, Ömür, Furkan, Emir, Ekrem, Doğukan, Arda Faik, Eren, Barış, Bayram, Umut Can, Muhammed, Enes, Mücahit, M.Ali, İsa, Mikail.

KIRMIZI KARTLAR: Dk.42 (antrenör) Ömer Özer, Dk.45 Enes (Çorum FK)

GOLLER: Dk.75 ve 90+5 Nuri Eren, Dk.85 Fatih, Dk.88 Melih.

(Rıfat KARA)

