U19’lar, Ordu’da kader maçına çıkıyor

6 takımlı grupta, Çorum FK 34 puanla zirvede yer alırken, 1’er maçı eksik olan 52 Orduspor averajla ikinci, Anagold 24 Erzincanspor 32 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 29 Mart’ta, Erzincanspor’la 52 Orduspor, erteleme maçında karşılaşacağı için, Çorum FK’nın Orduspor’u yenmesi, gerekiyor.

Çorum FK ile 52 Orduspor arasında, Ordu’daki Spor Toto Altınordu Spor Kompleksi’nde oynanacak maç, saat 13.00’te başlayacak. Haftanın diğer maçlarında, Erbaaspor’la 24 Erzincanspor, Sivas Belediye ile de Kırıkkale Büyük Anadolu karşı karşıya gelecek.

(Hüseyin AŞKIN)

