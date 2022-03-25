U19’lar, Ordu’da kader maçına çıkıyor
Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup’ta son hafta maçları cumartesi günü oynanacak. İlk iki mücadelesi veren Çorum FK, kendisiyle aynı puanda zirveyi paylaşan 52 Orduspor’la deplasmanda karşılaşacak.
Spor 25.03.2022, 19:34
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6 takımlı grupta, Çorum FK 34 puanla zirvede yer alırken, 1’er maçı eksik olan 52 Orduspor averajla ikinci, Anagold 24 Erzincanspor 32 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 29 Mart’ta, Erzincanspor’la 52 Orduspor, erteleme maçında karşılaşacağı için, Çorum FK’nın Orduspor’u yenmesi, gerekiyor.
Çorum FK ile 52 Orduspor arasında, Ordu’daki Spor Toto Altınordu Spor Kompleksi’nde oynanacak maç, saat 13.00’te başlayacak. Haftanın diğer maçlarında, Erbaaspor’la 24 Erzincanspor, Sivas Belediye ile de Kırıkkale Büyük Anadolu karşı karşıya gelecek.
(Hüseyin AŞKIN)
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19