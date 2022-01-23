U19’lar ilk yenilgisini aldı

TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 13.hafta maçında Çorum FK’lı gençler Kırıkkale’de Kırıkkale Büyük Anadoluspor’un konuğu oldu. Cumartesi günü Başpınar Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya önemli oyuncularından yoksun başlayan Kırmızı-Siyahlılar ilk yarı rakibi karşısında fazla etkili olamazken, soyunma odasına da 1-0 yenik girdi. İkinci yarıda 65.dakikaya kadar rakip kalede önemli pozisyonlar bulan Çorum FK U19 takımı bir türlü beraberlik golünü bulamadı. 75.dakikada kalesinde ikinci golü gören Kırmızı-Siyahlılar kalan sürede skoru değiştiremeyince maçı 2-0 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte ligde ilk yenilgisini alan Çorum FK U19 takımı 24 puanda kalırken, ev sahibi Kırıkkale ise puanını 7’e yükseltti. Çorum FK’nın en yakın takipçilerinden 52 Orduspor ise sahasında Erbaaspor’u yenerek puanını 25 yaptı ve Çorum FK’dan liderlik koltuğunu devraldı.

(Bülent USLU)

