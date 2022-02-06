U19’lar fırsat tepti: 0-0

TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 14.hafta maçında Çorum FK U19 takımı sahasında 1 puan önünde lider durumda bulunan 52 Orduspor’u konuk etti. Cumartesi günü Mimarsinan Sahası’nda oynanan maça Çorum FK’lı gençler etkili başladı. Hüseyin Can ile orta sahada kazanılan toplarla rakip kalede pozisyonlar bulan Çorum FK U19 takımı Fatih ve Berat ile ilk yarıda önemli pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda da oyunun kontrolü Çorum FK’da olurken, konuk 52 Orduspor kontrataklarla gol aradı. Maçın son 15 dakikasında oyunu tamamen rakip kaleye yıkan Çorum FK’lı gençler bir türlü aradığı golü bulamayınca karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Bu beraberlik ile liderlik şansını elinin tersiyle iten Çorum FK haftayı 25 puanla kapatırken, konuk 52 Orduspor ise 26 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yarışının bir diğer adayı Anagold 24 Erzincanspor ise sahasında Erbaaspor’u 2-1 yenerek puanını 23’e yükseltti.

(Rıfat KARA)

