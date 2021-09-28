U18 Ligi'nin statüsü değişti

2 grupta 9 takımın mücadele edeceği açıklanan, grupları ve statüsü de buna göre belirlenen U18 Futbol Ligi'nin statüsü yeniden belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Çorum FK, Akademi Ligi'ne katılacağı için U18 Ligi'nden çekildi. Bunun üzerine, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında bir toplantı yapan İl Futbol Tertip Kurulu, önümüzdeki günlerde başka takımların da ligden çekilebileceği ihtimalini göz önünde bulundurdu ve statüyü değiştirdi. Daha önce, 2 grupta 9 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği açıklanan ligin yeni statüsü 8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği şeklinde değişti. Yani, iki grup birleştirildi.

Grupların birleştirilmesi üzerine yeni bir fikstür çekimi yapılacak. Bu nedenle, 4 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de ASKF toplantı salonunda fikstür çekim toplantısı gerçekleştirilecek.

(Rıfat KARA)

