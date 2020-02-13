U16’ların şampiyonu Basketbol İhtisas (A)

4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Kulüplerarası U16 Basketbol İl Birinciliğinde şampiyonluk ipini Basketbol İhtisas (A) takımı göğüsledi.

İlk iki maçlarını kazanan Basketbol İhtisas A takımı ile Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü (BEDER) son günde şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Basketbol İhtisas (A) takımı üstün oynadığı maçı 66-45 kazanarak üçte üç yaptı ve 6 puanla şampiyonluk ipini göğüsledi. Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Spor Kulübü ise ikincilik kupasıyla teselli buldu.

İl birinciliğinde, Basketbol İhtisas B takımı üçüncü, Basketbol Akademi ise dördüncü oldu.

Basketbol İhtisas Kulübü antrenörleri yaptıkları açıklamada, U14 yaş grubundan sonra U16’da da en çok lisanslı sporcuya sahip kulüp olduklarına dikkat çektiler. Antrenörler, okul-kulüp işbirliğinin önemine vurgu yaptıkları açıklamada, Basketbol Akademi Spor Okullarına tüm gençleri beklediklerini kaydettiler. Antrenörler ayrıca 25-29 Şubat tarihlerinde Yozgat’ta düzenlenecek Bölge Şampiyonası’na katılmak istediklerini de sözlerine eklediler.

(Ömür SOYTEMİZ)