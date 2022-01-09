U16 Futbol Ligi bol gollü başladı

U16 Amatör Futbol Ligi Cumartesi günü oynanan 4 karşılaşma ile başladı.

8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U16 Futbol Ligi’nde ilk haftada oynanan 4 karşılaşmada fileler 16 kez sarsıldı. Cumartesi günü 1 No’lu Sentetik Saha’da oynanan günün ilk maçında Mimar Sinan Gençlikspor, H.E.Kültürspor’u 1-0 mağlup ederken, saat 12.00’de başlayan günün ikinci maçında ise Eti Lisesi Gençlikspor, Hattuşa Gençlikspor’u 7-1 yenerek günün en farklı galibiyetine imza attı. 1 No’lu Saha’da saat 14.00’de başlayan günün son maçında İskilipgücü, 1907 Gençlikspor’u 3-1, aynı saatte Alaca İlçe Sahası’nda oynanan maçta ise Gençlerbirliği, Alaca Belediye Gençlikspor’u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Eti Lisesi Gençlikspor ilk hafta sonunda averajla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

(Rıfat KARA)

