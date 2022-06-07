U15’ler sıkı hazırlanıyor

TFF Bölgesel Gelişim Ligi çeyrek final maçında Sarıyer’i 3-1 yenerek yarı finalde İstanbul Erokspor’un rakibi olan Çorum FK U15 takımında hazırlıklar devam ediyor.

Kırmızı-Siyahlılar 11 Haziran Cumartesi günü Antalya’da oynanacak kritik maçın hazırlıklarını Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 17.30’da antrenör Barış Kılıç nezaretinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

(Rıfat KARA)

