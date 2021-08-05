U15 Turkey Open Uluslararası Badminton Turnuvası sona erdi

Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U15 Turkey Open Uluslararası Badminton Turnuvası 1-4 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde gerçekleşen turnuvaya Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden erkeklerde Mehmet Can Töremiş, kızlarda ise Beren Aşkar katıldı. Kıyasıya geçen maçlar sonunda Çorumlu sporcu Mehmetcan Töremiş çift erkekler kategorisinde Ego Spor Kulübü’nden partneri Mert Seven ile birlikte gümüş madalyanın sahibi olurken, tek erkekler kategorisinde ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

(Rıfat KARA)

