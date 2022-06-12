U15'ler finali kaçırdı: 0-2

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U15 Bölgesel Gelişim Ligi Türkiye Futbol Şampiyonası yarı final maçında Çorum FK U15 takımı ile İstanbul Erokspor U15 takımı karşı karşıya geldi. Cumartesi günü Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya İstanbul temsilcisi etkili başladı. İlk 10 dakikalık bölümde Çorum FK kalesinde önemli pozisyonlar bulan taraf İstanbul temsilcisi oldu. 10.dakikadan itibaren oyuna ortak olan Çorum FK U15 takımı Mert ile yakaladığı pozisyonları golle sonuçlandıramayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarı da oyunun kontrolünü elinde tutan Çorum FK bir türlü galibiyet golünü bulamadı. Son 10 dakikada iki takımda geliştirdiği cılız ataklardan sonuç alamayınca maçın normal süresi 0-0 sona erdi. Uzatma dakikalarında İstanbul temsilcisi Erokspor önce Bilal, sonra da Oğuz ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçmeyi başardı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca finale yükselen taraf Erokspor oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINDA RAKİP KARŞIYAKA OLDU

Yarı finalde Erokspor'a yenilen Çorum FK, 14 Haziran Salı günü Karşıyaka ile Türkiye üçüncülüğü maçı oynayacak.

Antalya'da devam eden TFF Bölgesel Gelişim Ligi U15 Türkiye Futbol Şampiyonası finallerinde yarı final maçları sona erdi. Çorum FK'yı 2-0 mağlup eden Erokspor ile Karşıyaka'yı aynı skorla mağlup eden İnegölspor final oynamaya hak kazandılar. Çorum FK ile Karşıyaka ise Salı günü saat 18.00'de Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde üçüncülük maçı oynayacaklar.

ÇORUM FK U15 :0

EROKSPOR U15 :2

SAHA: Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi.

HAKEMLER: Barkın Kara, Ogün Kamacı, Niyazi Atakan Ataseven.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ U15: Erkam, Burak Berke, Taha, Burak Kılıçoğlu, Ömer Faruk, Ahmet Said, Mustafa Enes, Hüseyin Efe, Berat, Mustafa Kalınsazlıoğlu, Mert Kuz, Baran, Mahmut Kaan, Arif Baran, Furkan, Emre, Emir, Mehmet, B.Özgen, Bahri.

İSTANBUL EROKSPOR U15: Suat, M.Emin, Enes, Tunahan, Mustafa, Yusuf, Batuhan, Ahmet, Bilal, Oğuz, Ümit, Hasan, Semih, İlkay, Berhan, Eren, Talha, Arek, Y.Burak.

NORMAL SÜRE: 0-0

UZATMALAR: Dk.95 Bilal, Dk.100+1 Oğuz.

(Rıfat KARA)

