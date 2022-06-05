U15 Gelişim Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Kırşehir’de oynanan maçta Sarıyer’i 3-1 yenerek yarı finale yükselen Çorum FK, Bodrumspor’u 4-0’la geçen İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’la eşleşti. Yarı finalin diğer eşleşmesi ise Karşıyaka ile İnegölspor arasında gerçekleşti. Bu iki yarı final maçı da 11 Haziran’da, Antalya-Manavgat’ta oynanacak.
Çorum FK’nın da mücadele ettiği U15 Gelişim Futbol Ligi’nde çeyrek final maçları oynandı ve Türkiye genelinde son 4’e kalan takımların yanı sıra, yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
Grubunu şampiyon olarak tamamlayan ve Kırşehir’de oynanan çeyrek final maçında İstanbul temsilcisi Sarıyer’i 3-1 yenen Çorum FK, bir başka İstanbul ekibi Esenler Erokspor’la eşleşti. Esenler Erokspor da, Manisa’da oynanan çeyrek finalde, Muğla temsilcisi Bodrumspor’u 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.
MAÇ 11 HAZİRAN’DA MANAVGAT’TA
Çorum FK ile Esenler Erokspor arasındaki yarı final maçı, 11 Haziran Cumartesi günü, Antalya’nın Manavgat İlçesinde oynanacak. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 No’lu Saha’da oynanacak maç, saat 18.00’de başlayacak.
KARŞIYAKA İLE DE İNEGÖL EŞLEŞTİ
Yarı finalin diğer maçında ise, İzmir ekibi Karşıyaka ile Bursa temsilcisi İnegölspor arasında oynanacak. Bu maç da, 11 Haziran’da, Manavgat’ta, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 No’lu Saha’da, saat 21.00’de oynanacak.
Çeyrek finalde, Karşıyaka Eskişehirspor’u 5-2 yenerken, İnegölspor da normal süresi 1-1 biten maçta, Sakaryaspor’u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 yenip yarı finale yükseldi.
Yarı finalin galipleri finale yükselecek.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31