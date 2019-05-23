U14 Futbol Grup Birinciliği başlıyor

2 grupta 6 takımın mücadele edeceği Çorum grubunun teknik toplantısı dün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda (ASKF) Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, takımlar kura ile iki gruba ayrılırken, A grubunda Ankara Gölbaşı Belediyespor, Çankırı Gençlikspor ve Yozgat Akdağmadenispor, B grubunda ise Ankara Yaşamkent İlker, Amasya Suluova Belediyespor ve Nevşehir Belediyespor yer aldı.

Grup birinciliğinin tüm maçları Mimarsinan Sahası’nda oynanacak olup, saat 15.00’te Ankara Gölbaşı ile Çankırı Gençlik, saat 17.00’de de Ankara Yaşamkent ile Amasya Suluova karşılaşacak.

Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda iki grup birincisi 26 Mayıs Pazar günü grup finalinde karşılaşacak.