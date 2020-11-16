TVF Erkekler 2.Ligi 2.Grup’ta 2.hafta maçları tamamlandı
Antrenör Mustafa Özdemir önderliğinde sezona genç bir kadro ile başlayan Sungurlu Belediyespor, ikinci hafta maçları sonunda liderlik koltuğuna oturmayı başardı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup’ta 2.hafta maçları sona erdi. 8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği ligde Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ilk iki haftada sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sezonun ilk maçında Ankara temsilcisi SGK’yı deplasmanda 3-1 ile geçen Sungurlu’nun efeleri, ikinci hafta maçında ise sahasında Zonguldak DSİ’yi konuk etti. Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı iyi bir oyunla rakibine set vermeden 3-0 kazanan Çorum temsilcisi puanını 6’a yükselterek liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Grup’ta oynanan haftanın diğer maçlarında ise Ankara SGK deplasmanda Çankırı Birlikspor’u 3-1, Anadolu Voleybol sahasında Ziraat Bankkart’ı 3-0 ve TED Ankara Kolejliler ise sahasında TVF Spor Lisesi’ni 3-0 yendi.
(Spor Servisi)
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