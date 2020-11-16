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TVF Erkekler 2.Ligi 2.Grup’ta 2.hafta maçları tamamlandı

Antrenör Mustafa Özdemir önderliğinde sezona genç bir kadro ile başlayan Sungurlu Belediyespor, ikinci hafta maçları sonunda liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Spor 16.11.2020, 23:21
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TVF Erkekler 2.Ligi 2.Grup’ta 2.hafta maçları tamamlandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 2.Grup’ta 2.hafta maçları sona erdi. 8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği ligde Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ilk iki haftada sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sezonun ilk maçında Ankara temsilcisi SGK’yı deplasmanda 3-1 ile geçen Sungurlu’nun efeleri, ikinci hafta maçında ise sahasında Zonguldak DSİ’yi konuk etti. Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı iyi bir oyunla rakibine set vermeden 3-0 kazanan Çorum temsilcisi puanını 6’a yükselterek liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Grup’ta oynanan haftanın diğer maçlarında ise Ankara SGK deplasmanda Çankırı Birlikspor’u 3-1, Anadolu Voleybol sahasında Ziraat Bankkart’ı 3-0 ve TED Ankara Kolejliler ise sahasında TVF Spor Lisesi’ni 3-0 yendi.

(Spor Servisi)

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