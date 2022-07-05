Türkiye’nin tek altını Mücahit Çelik’ten

Kadın Milli takımı, şampiyonayı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalya kapatırken, 151 puanla Avrupa ikincisi oldu.

Erkeklerde ise, grekoromen milli takımı 6 bronz madalya alarak topladığı 118 puanla Avrupa ikincisi olurken, serbest stil milli takımı ise 1 altın, 4 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı ve 117 puanla Avrupa dördüncülüğünü elde etti. Milli takımda, Avrupa şampiyonu olup altın madalya kazanan tek sporcu, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nün Çorumlu güreşçisi Mücahit Çelik oldu.

Şampiyonada, Çorum’dan Çelebi Bayır grekoromen milli takımında antrenör olarak, Mert İlbars ve Samet Yaldıran sporcu olarak, serbest stilde ise Hakan Satılmış ile Mücahit Çelik de sporcu olarak Türkiye’yi temsil ettiler.

(Hüseyin AŞKIN)

