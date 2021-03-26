Türkiye’nin “7.harikası”

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta önce play-off, ardından da 1.Lig’e yükselme hesapları yapan Çorum FK, 28 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi alırken, topladığı 46 puanla haftayı 8.sırada kapattı. Play-Off şansını iyice arttıran kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda attıkları 56 gole karşılık kalelerinde 30 gol gördü.

MAÇ BAŞINA 2 GOL

28 maçta rakip fileleri tam 56 kez havalandırarak maç başına 2,0 gol ortalaması yakalayan Çorum FK, Türkiye profesyonel futbol liglerinin en golcü takımları sıralamasında ilk 7 takım arasında yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar, mücadele ettikleri grubun en golcü üçüncü, 2.Lig’in en golcü beşinci, Türkiye profesyonel liglerinin ise en golcü yedinci takımı unvanlarını elinde bulunduruyorlar.

EN GOLCÜ MANİSA

Türkiye profesyonel futbol liglerinde, Süper Lig’de 21, 1.Lig’de 18, 2.Lig’de 39, 3.Lig’de ise 67 olmak üzere toplamda 145 takım mücadele ediyor. Bu takımlar arasında, Çorum FK’nın da yer aldığı Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 75 puanlı lider Manisa FK, 29 maçta attığı 75 golle Türkiye liglerinin en golcü takımı olurken, 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden İstanbul temsilcisi Eyüpspor 68 golle ikinci sırada yer alıyor. Yine Çorum FK’nın rakiplerinden Hekimoğlu Trabzon’la kırmızı grupta mücadele eden Muğla temsilcisi Bodrumspor 64’er golle üçüncü sırayı paylaşıyor.

En golcü takımlar sıralamasında, Süper Lig devi Beşiktaş 63 golle beşinci, Galatasaray 61 golle altıncı sırada yer alırken, Çorum FK 56 golle Türkiye’nin en golcü yedinci takımı durumunda.

(Spor Servisi)

