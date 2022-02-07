Türkiye Vuşu Şampiyonası’nda ilk madalyalar geldi

Vuşu Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Antalya-Kemer’de devam eden Minikler-Yıldızlar-Gençler, Büyükler ve Veteranlar (bay-bayan) Türkiye Şampiyonası, Çorum’un ilk madalyası Şengül Sezek’ten geldi.

Çorum’u 71 sporcunun temsil ettiği şampiyonada, Çorum Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan vuşu kurslarına katılan ve kariyerine antrenör olarak devam eden Şengül Sezek, veteranlar taolu kategorisinde çifte şampiyonluk kazandı.

Vuşu il temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, Şengül Sezek, chang guan 32 from ve gunshu32 from kategorilerinde olmak üzere iki Türkiye şampiyonluğu kazandı.

(Ömür SOYTEMİZ)

