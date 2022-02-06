Türkiye Vuşu Şampiyonası Antalya’da başladı
Vuşu Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Minikler-Yıldızlar-Genler ve Büyükler (bay-bayan) Türkiye Şampiyonası, Antalya-Kemer’da başladı.
Spor 06.02.2022, 18:58
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Vuşu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, 11 gün sürecek şampiyonada Çorum’u minik ve yıldızlar kategorisinde 34, gençler kategorisinde ise 37 olmak üzere 71 sporcu temsil ediyor.
Şampiyonada iyi dereceler alarak Çorum’a dönmeyi hedeflediklerini belirten Bekir Bolat, şampiyonaya katılmalarında kendilerine maddi ve manevi desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, şube müdürleri Ferhat Yıldız ve Halil Çöl’e teşekkür etti.
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