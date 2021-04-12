Türkiye Şampiyonu Çorum’dan çıktı

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Bursa’da düzenlenen "Atlı Dayanıklılık Yarışmaları"na Çorum'dan Altınkaya Binicilik Kulübü adına katılan Burhan Kaya, “Kayrabey” isimli atı ile Türkiye Şampiyonu olurken en iyi kondisyon kupasının da sahibi oldu. Burhan Kaya, kırılması zor bir rekora da imza attı.

Bursa Tabiat Kulübünde 22, 47, 60 ve 85 kilometre kategorilerinde düzenlenen yarışlarda 70 at binicisi mücadele etti.



HEM ŞAMPİYONLUK HEM REKOR GELDİ

Çorumlu binici Burhan Kaya, “Kayrabey” isimli atıyla 85 kilometre etabında müthiş bir performans gösterdi ve Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Kaya, aynı zamanda ‘en iyi kondisyon kupası’nın da sahibi oldu.

Yarışmaya Altınkaya Binicilik Kulübü adına katılan Burhan Kaya, 7 yarış üst üste kürsü derecesi ile kırılması zor bir rekora da imza attı.

KAYA, MİLLİ TAKIMDA YER ALACAK

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen ve milli bir spor dalı olan Atlı Dayanıklılık Yarışmalarında, 7 yarış üst üste kürsü derecesi yapan Çorumlu binici Burhan Kaya'nın, 4 sporcunun davet edileceği Milli Takıma çağrılarak Balkan Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil etmesi bekleniyor.



(Spor Servisi)

