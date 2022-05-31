Son Dakika

Türkiye şampiyonasında Çorum’u temsil edecek kickboksçular belli

20-27 Haziran tarihlerinde, Kocaeli’de düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılacak sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen Kickboks İl Birinciliği sona erdi.

Spor 31.05.2022, 23:07
12
Türkiye şampiyonasında Çorum’u temsil edecek kickboksçular belli

Atatürk Spor Salonu’nda, 2 gün süren il birinciliğine 140 sporcu katılırken, birçok sporcu, kilosunda ikinci bir sporcu olmadığı için, müsabaka yapmadan birinci oldu.
Kilolarında dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilirken, Türkiye şampiyonasında Çorum’u temsil etme hakkı elde ettiler.
Kickboks il Temsilcisi Aydın Fırat’ın yaptığı açıklamaya göre, dereceye giren sporcular şunlar:
MİNİK KIZLAR (POİNT FİGHT)
28 Kilo: 1.Hatice Kübra Öztemiz, 2. Ebrar Çakır. 32 Kilo: 1. Ecrin Zehra Öztemiz, 2.Nehir Ergül. 37 Kilo: 1. Ecrin Zehra Öztemiz, 2.Tuğba Saltan, 3. Betül Erva Eşkil. 42 Kilo: 1.Yağmur Çavdar, 2. Sibel Nur Şeker, 3.Elanur Armutcu. 47 Kilo: 1.Feride Hazal Çatal. +47 Kilo: 1. Berfin Geyik, 2.Sıla Uşak, 3.Ceylin Hayal Eker, 3. Irmak Uzar.
MİNİK ERKEKLER (POİNT FİGHT)
28 Kilo: 1.Murat Can Çalışkan, 2.Ali Erdem Orak, 3. Ayhan Alkan. 32 Kilo: 1.Arif Efe Kökden, 2. Meriç Bolat, 3.Umut Semerci. 37 Kilo: 1.Dursun Boyraz Şener, 2.Nurettin Öztemiz, 3. Toprak Yiğitoğlu, 3.Murat Deniz. 42 Kilo: 1.Yuşa Gündüz, 2. Ali Nail Peker, 3.Yağız Özünel. 47 Kilo: 1. Efecan Karadeniz. +47 Kilo: 1.Osman Mercan, 2.Ömer Faruk Taşlıtepe, 3.Erdinç Kaya, 3. Tuna Kardoğan.
YILDIZ KIZLAR (POİNT FİGHT)
42 Kilo: 1. Zeynep Armutcu. 46 Kilo: 1. Cansu Gül, 2.Ayşe Betül Kayadibi. 50 Kilo: 1.Elisa Keltepe. 55 Kilo: 1.Fadime Naz Karakuş, 2.Yağmur Odabaşı. 60 Kilo: 1.Yasemin Çemrek, 2.Elanur Akça, 3.Irmak Karadoğan. +65 Kilo: 1.Selcan Efe.
YILDIZ ERKEKLER (POİNT FİGHT)
42 Kilo: 1.Bayram Altuntaş. 47 Kilo: 1. Baran Arif Odabaş. 52 Kilo: 1.Obay Reşit. 57 Kilo: 1.Çınar Ilıman, 2. Furkan Tatlı. 63 Kilo: 1.Hüseyin Alataş, 2.Taha Karayel. +65 Kilo: 1.Osman İnce, 2.Osman Dölcü.3.Baran Doğan.
YILDIZ KIZLAR (KİCK LİGHT)
55 Kilo: 1.Sakine Bengisu Çalışkan. 60 Kilo: 1.Nehir Karacaoğlu. 65 Kilo: 1.Nisa Güneş. +65 Kilo: 1.Emine Koçak, 2.Nehir Yıldız.
YILDIZ ERKEKLER (KİCK LİGHT) 
37 Kilo: 1.Ahmet Ali Yılmaz. 42 Kilo: 1.Muhammet Yağmur, 2.İsa Uğur Ateş. 47 Kilo: 1.Hamza Sakin. 52 Kilo: 1.Furkan Arif Mercan, 2.Battal Can Bilan, 3.Yiğit Özünel. 57 Kilo: 1.Furkan Şahin, 2.İbrahim Başlı. 63 Kilo: 1.Sefa Karayel. 69 Kilo: 1.Ahmet Karabıyık. +69 Kilo: 1.Batuhan Keçeci.
GENÇ KIZLAR (POİNT FİGHT)
55 Kilo: 1.Emine Naz Akça, 2.Sıla Yılmaz. 60 Kilo: 1.Satı Nur Çöl, 2.Zeynep Ezgi Baş, 3.Sıla Ilık. 65 Kilo: 1.Meryem Sert.
GENÇ ERKEKLER (POİNT FİGHT) 
57 Kilo: 1.Eren Şahin. 63 Kilo: 1.Ahmet Tosuncukoğlu, 2. Göktuğ Mustafa Tepe. 69 Kilo: 1.Abdulsamet Çınar. 74 Kilo: 1.Bulut Odabaş. 89 Kilo: 1.Selim Can Demir. +89 Kilo: 1.Ege Zerin.
GENÇ KIZLAR (LİGHT CONTACT)
55 Kilo: 1.Fatma Betül Güvenç. 60 Kilo: 1.Selcan Yaylacı, 2.Rüveyda Sıla Dilekçi, 3. Aysel Ercan. 65 Kilo: 1.Sıla Arslan. 70 Kilo: 1.Merve Çiçek.
GENÇ ERKEKLER (LİGHT CONTACT)
57 Kilo: 1.Anıl Kerem Güneş. 69 Kilo: 1.Enes Duman. 84 Kilo: 1.Sefa Bozkurt.
GENÇ KIZLAR (KİCK LİGHT) 65 Kilo: 1.Suğden Kunduz. +70 Kilo: 1.Hazal Çiftçi.
GENÇ ERKEKLER (KİCK LİGHT) 63 Kilo: 1.Celal Öztürk. 69 Kilo: 1.İsmail Oğulcan Demirkaya. 84 Kilo: 1.Efekan Irmak. 89 Kilo: Ümit Yılmaz.
GENÇ KIZLAR (FUL CONTACT) 48 Kilo: 1.Selin Deniz. 
GENÇ ERKEKLER (FUL CONTACT) 63.5 Kilo: Yağız Yemenci, Berkay Can. 
GENÇ ERKEKLER (LOV KİCK) 57 Kilo: 1.Furkan Su. 81 Kilo: 1.Kürşat Alakuş.
GENÇ ERKEKLER (K-1 STİL) 51 Kilo: 1.Muhammet Emin Sarıoğlu.
Büyük kadınlarda, Ayşenur Sarıçam ve Ayşegül Önder, büyük erkeklerde ise, Bulut Özcan, Abdulsamet Uğurlu, Mehmet Özbolat, Tufan Can Eser, Mustafa Şen, Yusuf Yılmazer ve Engin Erden, kategorilerinde ve kilolarında, rakipsiz birinci oldular.
(Hüseyin AŞKIN)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
14°
parçalı az bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@