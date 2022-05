Türkiye şampiyonasında Çorum’u temsil edecek kickboksçular belli

Atatürk Spor Salonu’nda, 2 gün süren il birinciliğine 140 sporcu katılırken, birçok sporcu, kilosunda ikinci bir sporcu olmadığı için, müsabaka yapmadan birinci oldu.

Kilolarında dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilirken, Türkiye şampiyonasında Çorum’u temsil etme hakkı elde ettiler.

Kickboks il Temsilcisi Aydın Fırat’ın yaptığı açıklamaya göre, dereceye giren sporcular şunlar:

MİNİK KIZLAR (POİNT FİGHT)

28 Kilo: 1.Hatice Kübra Öztemiz, 2. Ebrar Çakır. 32 Kilo: 1. Ecrin Zehra Öztemiz, 2.Nehir Ergül. 37 Kilo: 1. Ecrin Zehra Öztemiz, 2.Tuğba Saltan, 3. Betül Erva Eşkil. 42 Kilo: 1.Yağmur Çavdar, 2. Sibel Nur Şeker, 3.Elanur Armutcu. 47 Kilo: 1.Feride Hazal Çatal. +47 Kilo: 1. Berfin Geyik, 2.Sıla Uşak, 3.Ceylin Hayal Eker, 3. Irmak Uzar.

MİNİK ERKEKLER (POİNT FİGHT)

28 Kilo: 1.Murat Can Çalışkan, 2.Ali Erdem Orak, 3. Ayhan Alkan. 32 Kilo: 1.Arif Efe Kökden, 2. Meriç Bolat, 3.Umut Semerci. 37 Kilo: 1.Dursun Boyraz Şener, 2.Nurettin Öztemiz, 3. Toprak Yiğitoğlu, 3.Murat Deniz. 42 Kilo: 1.Yuşa Gündüz, 2. Ali Nail Peker, 3.Yağız Özünel. 47 Kilo: 1. Efecan Karadeniz. +47 Kilo: 1.Osman Mercan, 2.Ömer Faruk Taşlıtepe, 3.Erdinç Kaya, 3. Tuna Kardoğan.

YILDIZ KIZLAR (POİNT FİGHT)

42 Kilo: 1. Zeynep Armutcu. 46 Kilo: 1. Cansu Gül, 2.Ayşe Betül Kayadibi. 50 Kilo: 1.Elisa Keltepe. 55 Kilo: 1.Fadime Naz Karakuş, 2.Yağmur Odabaşı. 60 Kilo: 1.Yasemin Çemrek, 2.Elanur Akça, 3.Irmak Karadoğan. +65 Kilo: 1.Selcan Efe.

YILDIZ ERKEKLER (POİNT FİGHT)

42 Kilo: 1.Bayram Altuntaş. 47 Kilo: 1. Baran Arif Odabaş. 52 Kilo: 1.Obay Reşit. 57 Kilo: 1.Çınar Ilıman, 2. Furkan Tatlı. 63 Kilo: 1.Hüseyin Alataş, 2.Taha Karayel. +65 Kilo: 1.Osman İnce, 2.Osman Dölcü.3.Baran Doğan.

YILDIZ KIZLAR (KİCK LİGHT)

55 Kilo: 1.Sakine Bengisu Çalışkan. 60 Kilo: 1.Nehir Karacaoğlu. 65 Kilo: 1.Nisa Güneş. +65 Kilo: 1.Emine Koçak, 2.Nehir Yıldız.

YILDIZ ERKEKLER (KİCK LİGHT)

37 Kilo: 1.Ahmet Ali Yılmaz. 42 Kilo: 1.Muhammet Yağmur, 2.İsa Uğur Ateş. 47 Kilo: 1.Hamza Sakin. 52 Kilo: 1.Furkan Arif Mercan, 2.Battal Can Bilan, 3.Yiğit Özünel. 57 Kilo: 1.Furkan Şahin, 2.İbrahim Başlı. 63 Kilo: 1.Sefa Karayel. 69 Kilo: 1.Ahmet Karabıyık. +69 Kilo: 1.Batuhan Keçeci.

GENÇ KIZLAR (POİNT FİGHT)

55 Kilo: 1.Emine Naz Akça, 2.Sıla Yılmaz. 60 Kilo: 1.Satı Nur Çöl, 2.Zeynep Ezgi Baş, 3.Sıla Ilık. 65 Kilo: 1.Meryem Sert.

GENÇ ERKEKLER (POİNT FİGHT)

57 Kilo: 1.Eren Şahin. 63 Kilo: 1.Ahmet Tosuncukoğlu, 2. Göktuğ Mustafa Tepe. 69 Kilo: 1.Abdulsamet Çınar. 74 Kilo: 1.Bulut Odabaş. 89 Kilo: 1.Selim Can Demir. +89 Kilo: 1.Ege Zerin.

GENÇ KIZLAR (LİGHT CONTACT)

55 Kilo: 1.Fatma Betül Güvenç. 60 Kilo: 1.Selcan Yaylacı, 2.Rüveyda Sıla Dilekçi, 3. Aysel Ercan. 65 Kilo: 1.Sıla Arslan. 70 Kilo: 1.Merve Çiçek.

GENÇ ERKEKLER (LİGHT CONTACT)

57 Kilo: 1.Anıl Kerem Güneş. 69 Kilo: 1.Enes Duman. 84 Kilo: 1.Sefa Bozkurt.

GENÇ KIZLAR (KİCK LİGHT) 65 Kilo: 1.Suğden Kunduz. +70 Kilo: 1.Hazal Çiftçi.

GENÇ ERKEKLER (KİCK LİGHT) 63 Kilo: 1.Celal Öztürk. 69 Kilo: 1.İsmail Oğulcan Demirkaya. 84 Kilo: 1.Efekan Irmak. 89 Kilo: Ümit Yılmaz.

GENÇ KIZLAR (FUL CONTACT) 48 Kilo: 1.Selin Deniz.

GENÇ ERKEKLER (FUL CONTACT) 63.5 Kilo: Yağız Yemenci, Berkay Can.

GENÇ ERKEKLER (LOV KİCK) 57 Kilo: 1.Furkan Su. 81 Kilo: 1.Kürşat Alakuş.

GENÇ ERKEKLER (K-1 STİL) 51 Kilo: 1.Muhammet Emin Sarıoğlu.

Büyük kadınlarda, Ayşenur Sarıçam ve Ayşegül Önder, büyük erkeklerde ise, Bulut Özcan, Abdulsamet Uğurlu, Mehmet Özbolat, Tufan Can Eser, Mustafa Şen, Yusuf Yılmazer ve Engin Erden, kategorilerinde ve kilolarında, rakipsiz birinci oldular.

(Hüseyin AŞKIN)