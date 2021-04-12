Türkiye Masa Tenisi Süper Lig 4.etap maçları tamamlandı

Antalya’da düzenlenen Suzan Özbek Sezonu Türkiye Masa Tenisi Süper Lig 4.Etap müsabakalarında ilk 8’e kalan Çorum Spor İhtisas Kulübü erkek takımı adını play-offa yazdırarak önemli bir başarıya imza atarken, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise 4’de 4 yapmasına rağmen ilk 8’de kendine yer bulamadı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Antalya’da düzenlenen Suzan Özbek Sezonu Türkiye Masa Tenisi Erkekler Süper Lig 4.Etap müsabakaları 10-12 Nisan tarihleri arasında Antalya Muratpaşa Spor Salonu’nda yapıldı. 17 takımın mücadele ettiği 4.etap maçlarında Çorum temsilcilerinden Spor İhtisas ile Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ilk maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçı Çorum Belediyesi 3-0 kazandı. Hamza Deniz Onat, Hüseyin Ekmekçi, Muammer Kaya, Tugay Gül ve Miraç Kahraman’dan oluşan Spor İhtisas Kulübü ikinci maçında ise Beyoğluspor’u 3-2 ile geçerken, son maçında da Girne Amerikan Üniversitesi’ni 3-1 mağlup etti.

Bu maçların ardından toplamda 25 puana ulaşan Spor İhtisas takımlar sıralamasında kendine altıncı sırada yer buldu ve adını 22-23 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan play-off grubuna yazdırmayı başardı.

ÇORUM BELEDİYE KLASMANDA DEVAM EDECEK

Emir Baha Sönmez, Uğurcan Dursun, Umut Baha Dursun ve Saim Polatkan’dan oluşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise Spor İhtisas galibiyetinin ardından ikinci maçında Yalova Belediye Gençlikspor’u 3-0, üçüncü maçında Antalyaspor’u 3-1 ve son maçında Globalspor’u 3-0 yenerek 4’de 4 yapmayı başardı.

Bu sonuçların ardından toplamda 24 puana ulaşan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise takımlar sıralamasında kendisine onuncu sırada yer bularak play-offun dışında kalırken, ligin ikinci yarısında klasman grubunda mücadele edecek.

(Rıfat KARA)

