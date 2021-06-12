Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Çorum’da başlıyor

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ticaret A.Ş sponsorluğunda gerçekleşecek olan Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası 32 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek. Çorum Müzesi'nde saat 14.30’da gerçekleşecek açılış töreninin ardından satrancın usta kadınları ilk hamlesini yapacak.

(Spor Servisi)

