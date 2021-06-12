Son Dakika

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Çorum’da başlıyor

2021 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası yarın Çorum'da başlıyor.

Spor 12.06.2021, 00:10
7
Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Çorum’da başlıyor

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ticaret A.Ş sponsorluğunda gerçekleşecek olan Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası 32 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek. Çorum Müzesi'nde saat 14.30’da gerçekleşecek açılış töreninin ardından satrancın usta kadınları ilk hamlesini yapacak. 
(Spor Servisi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
hafif yağmur
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@