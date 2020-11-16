Türkiye 2.Ligi 1.Etap Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan 2020-2021 Suzan Özbek Sezonu Türkiye 2.Ligi 1.Etap müsabakaları Muğla’da yapıldı. Menteşe Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara erkeklerde 17, kadınlarda ise 15 takım mücadele etti. Her türlü sağlık önlemi ve sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı müsabakalarda salona girişlerde ise HES kodu kontrolü de yapıldı. Çorum’u kadınlar Spor İhtisas ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü temsil etti. Antrenör Mesut Kuşgöz önderliğinde mücadele eden Spor İhtisas takımı Sedef Kuşgöz, Derya Tuncal, Asude Tuba Şimşek, Elif Sare Akdanalı ve Zümra Sırıklı ile puan mücadelesi verdi. Çorum temsilcisi Spor İhtisas ilk maçında Aydın Gençlik Hizmetleri Spor takımını 3-0, ikinci maçında Özel Sporcular takımını 3-1, üçüncü maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 3-1, dördüncü maçında Büyükşehir Belediye Ankaraspor’u 3-0, beşinci maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor’u 3-0, altıncı maçında ise Elazığ Belediye Ebuaş Spor Kulübü’nü 3-1 yenmeyi başarırken, 1 karşılaşmayı da rakibinin maça çıkmaması üzerine 3-0 hükmen galip kapattı.

7 karşılaşmadan 7 galibiyet ile ayrılan Spor İhtisas takımı 1.etabı 14 puanla zirvede tamamlarken, aynı puana sahip Gaziantep Şahinbey Belediye Gençlikspor ise averajla ikinci sırada yer aldı. 13 puana sahip 3 takımdan Hatay İskenderun WMT üçüncü, Fenerbahçe WMTD dördüncü ve Ispartes GSK ise beşinci olarak tamamladı.

ÇORUM BELEDİYESİ GSK İLK ETABI 7.TAMAMLADI

Spor İhtisas ile birlikte Muğla’da Çorum’u temsil eden bir diğer takım Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise ilk etabı yedinci sırada tamamladı.

Mahmutcan Öztuna’nın antrenörlüğünü yaptığı Mine Şevval Cingöz, Ezel Arslan, Elizan Başar, Elif Naz Aktaş’tan oluşan Çorum Belediyesi GSK ilk maçında Gaziantep Şahinbey Belediyesi’ne 3-0 yenilirken, ikinci maçında Elazığ Belediye Ebuaş Spor Kulübü’nü 3-2 mağlup etti. Üçüncü maçını hükmen galip kapatan Çorum temsilcisi, dördüncü maçında ise Ispartes GSK’ya 3-2 yenildi. Daha sonra Etimesgut Gelişimspor’a 3-1 yenilen Çorum Belediyesi GSK, altıncı maçında Gün Medya Kastamonu takımını 3-1 geçmeyi başarırken, son maçında ise Fenerbahçe WMTD takımına 3-2 yenilmekten kurtulamadı.

Bu sonuçların ardından 7 maçta 3 galibiyet alan Çorum Belediyesi GSK, Muğla etabını 10 puanla yedinci sırada tamamlamış oldu.

(Spor Servisi)