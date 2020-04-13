“Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmaya devam edeceğiz”

Koronavirüs salgını öncesi düzenlenen okullararası spor faaliyetlerinde önemli başarılar elde eden Spor Lisesi’nde Okul Müdürü Murat Terlemez, öğrencilerinin bu yıl gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyledi. Spor Lisesi’nin yetenekli öğrencilerin sayısının çok fazla olduğuna dikkat çeken Terlemez, “Spor Liseleri spora ilgi ve yeteneği olan öğrenciler arasında yetenek sınavıyla seçilen öğrencilerin eğitim gördüğü okullardır. Türkiye’de toplam 78 tane Spor Lisesi bulunmaktadır. Okulumuz bu güzide okullardan bir tanesidir. Her yıl başarılarına yenilerini ekleyerek eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler. Birbirinden değerli başarılarını kendi sporculuk ve antrenörlük alanlarında ispat etmiş 8 tane Beden Eğitimi Öğretmeni ile Türk sporuna yeni yıldızlar kazandırmaya devam etmekteyiz. Bu zamana kadar ferdi branşlarda bir çok milli sporcu yetiştiren okulumuz gerek Türkiye şampiyonalarında, gerekse uluslararası müsabakalarda büyük başarılara imza atmışlardır. Geçen yıl okullararası atletizm şampiyonasında ikinci olan okulumuz iki yıl içinde takım sporlarında Türkiye şampiyonluğu hedeflemektedir. Salgın öncesi katıldığımız müsabakalarda önemli başarılar elde ettik. Bu müsabakalarda ter döken tüm öğrencilerimizle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

(Rıfat KARA)