“Türk sporu irtifa kaybetmeyecek”

“İnsanlık tarihinin en büyük sınavlarından birini veriyor” ifadelerini kullanan Bakan Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuz başta olmak üzere devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla, milletimizle, gençlerimizle, bu süreci çok güçlü bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Devletimiz bu süreçte tüm tedbirleri en ince ayrıntısına kadar alıyor. Milletimizin, özellikle de gençlerimizin bu sürece etkileri çok önemli” dedi.

ERKEN TEDBİR ALDIK

Salgın takvimine göre ortalama 35-40 gün önce gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Salgını nedeniyle başta Tokyo 2020 Oyunları ile Avrupa Şampiyonaları olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası organizasyon ertelendi. Dünya’da da yerel ligler bazı ülkelerde son dakikaya kadar seyircili oynatıldı bazıları ise önce seyircisiz oynatıldı sonra ertelendi.

Sırasıyla NBA, UEFA, Euroleague ve diğer yerel ligler tatil edildiğinde felaket tellallığı yapanlar bizim adı geçen bütün liglerden, organizasyonlardan her ülkenin salgın takvimine göre ortalama 35-40 gün önce tedbir almış olduğumuzu ya görmediler ya da bilinçli görmezden geldiler.

BU SÜREÇTEN DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇIKACAĞIZ

Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki, bu süreçte başta sporcularımız olmak üzere spor camiamızın inancı, motivasyonu, azmi hiçbir şekilde gerilemedi. Bilakis yükseldi diyebilirim. Bu da bizleri fazlasıyla memnun ediyor. 2019 yılında yakaladığımız ivme, sporcularımızın bize yaşattıkları gurur ve heyecan inşallah yaşanacak yeni dönemde de hız kesmeden devam edecek. İçinde bulunduğumuz bu süreç Türk sporunda bir irtifa kaybına neden olmayacak.

Ben, buna tüm kalbimle inanıyorum ve bu inancı spor camiamızda da gözlemliyorum. Bu konudaki en önemli husus, bu süreci hep birlikte bir fırsata çevirmek. İnşallah spor camiası olarak bu süreçten daha da güçlü, bizi daha yüksek hedeflere ulaştıracak bir inançla çıkacağız” dedi.

RAMAKLAR AŞAĞI ÇEKİLMELİ

Salgın nedeniyle birçok kulübün ekonomik olarak küçülmeye gitmesinin söz konusu olduğunu da kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Kulüplerin mevcut finansal yapılarını, salgının bugün ürettiği sorunlar ve salgın sonrası durumu göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaynaklarımızı çok dikkatli ve de tutumlu kullanmalıyız. Transfer, maaş, bonservis bedellerini mümkün olduğunca aşağıya çekmek gibi hamleler başta olmak üzere sınırsız olmayan kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ne gerekiyorsa yapmalıyız.

Bu dönem ve önümüzdeki süreçte sporda, özellikle de futbolda artık savurganlığın, üretmeden tüketmenin, ihracat yerine ithalatın öncelik alındığı bir dönem olmamalı. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Finansal Fair Play’in serbest bırakılması, UEFA’nın kulüplere maddi desteği gibi dış faktörler olabilir. Tabii ki bunları da değerlendireceğiz ama biz içerde artık israfa asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bu çerçevede tüm kulüplerimizin bir planlama ve stratejide uzlaşarak, vakit kaybetmeden önümüzdeki sürece iyi hazırlanmaları gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.