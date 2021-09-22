Turgutluspor’da Çorum mesaisi

Oynadığı 3 maçı da 2-1’lik skorlarla kaybeden ve grubun puansız 4 takımından biri olan Turgutluspor’da gözler Çorum FK maçına çevrildi. Manisa temsilcisi, puan hedeflediği Çorum FK maçının hazırlıklarına teknik direktör Kazım Akgün nezaretinde yaptıkları antrenmanla başladı.

Teknik patron Akgün, yaklaşık 1 buçuk saat süren haftanın ilk antrenmanında, dayanıklılık koşularından sonra topla oyun oynattı.

Kırmızı-siyahlılar, Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacakları antrenmanla sürdürecekler.

(Hüseyin AŞKIN)

