Turgutluspor’da Çorum mesaisi
Çorum FK’nın Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Turgutluspor, 1 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.
Spor 22.09.2021, 00:31
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Oynadığı 3 maçı da 2-1’lik skorlarla kaybeden ve grubun puansız 4 takımından biri olan Turgutluspor’da gözler Çorum FK maçına çevrildi. Manisa temsilcisi, puan hedeflediği Çorum FK maçının hazırlıklarına teknik direktör Kazım Akgün nezaretinde yaptıkları antrenmanla başladı.
Teknik patron Akgün, yaklaşık 1 buçuk saat süren haftanın ilk antrenmanında, dayanıklılık koşularından sonra topla oyun oynattı.
Kırmızı-siyahlılar, Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacakları antrenmanla sürdürecekler.
(Hüseyin AŞKIN)
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