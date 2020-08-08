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Turgutluspor Cüneyt Biçer’le yolları ayırdı

Çorum Futbol Kulübü’nün eski teknik direktörlerinden Cüneyt Biçer, 2.Lig’e çıkarttığı Manisa temsilcisi Turgutluspor’dan ayrıldı.

Spor 08.08.2020, 00:41
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Turgutluspor Cüneyt Biçer’le yolları ayırdı

Turgutluspor, Cüneyt Biçer nezaretinde mücadele ettiği 2019-20 sezonunda Play-Off şampiyonu olarak 2.Lig’e yükselip Çorum FK’nın muhtemel rakipleri arasına girerken, Manisa temsilcisi, şampiyon hoca Cüneyt Biçer’le yolların ayrıldığını açıkladı.

(Hüseyin AŞKIN)

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