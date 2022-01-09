Turgutlu’da iki imza
Spor 09.01.2022, 17:16
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Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Turgutluspor, ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde kadrosuna iki futbolcu birden kattı.
Kırımızı-siyahlı ekip, sezonun ilk yarısını aynı grupta mücadele eden Adıyaman Futbol Kulübü’nde geçiren eski kalecisi Fatih Demirlek ve 1.Lig ekibi Keçiörengücü’nden savunma oyuncusu Haşim Arda Sarman’ı, Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan’ın da katıldığı imza töreninde renklerine bağladı. İki futbolcunun da birer buçuk yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
(Hüseyin AŞKIN)
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