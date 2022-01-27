“Turgutlu maçı ile çıkışa geçeceğiz”

Antrenman sonunda basın mensupları ile bir araya gelen tecrübeli futbolcu Burak Çalık, Diyarbekir ve Ergene Velimeşe karşısında alınan mağlubiyetlerin kendilerine yakışmadığını söylerken, Turgutluspor maçı ile birlikte yeniden çıkışa geçeceklerini belirtti.

Çorum FK’da Turgutluspor maçının hazırlıkları sıkı bir şekilde devam ederken, tecrübeli futbolcu Burak Çalık antrenman sonunda Turgutluspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısına beklemedikleri iki yenilgi ile başladıklarını vurgulayan başarılı futbolcu, bunu telafi etmek için de Turgutluspor maçını çıkış maçı olarak gördüklerini ifade etti. İki maçta alınan iki mağlubiyetten üzgün olduklarının da altını çizen Burak Çalık, “Bu sonuçlar ne Çorum FK’ya ne de Çorum FK’nın formasını terleten biz oyunculara yakışıyor. Biz futbolcular olarak sahada elimizden geleni yapmalıyız, yapıyoruz da. Mental olarak takımda bir düşüş var. İnşallah en kısa sürede bu düşüşe dur der iyi pozisyona getiririz. Yukarıdan kopmamak adına galibiyetler lazım. Bunun içinde galibiyetler almamız lazım. İlk iki maçta altığımız mağlubiyetleri de en kısa sürede telafi etmemiz lazım bir an önce. Hafta içi oynanması planlanan Sakaryaspor maçının ertelenmesi de hem eksiklerimizi görmek adına, hem de hocamızın istediklerini sahaya yansıtmak adına bu erteleme bizim adımıza iyi oldu. Daha yolumuz çok uzun. Ne olup, ne biteceğini hep beraber göreceğiz. Bu şehirde en büyük marka Çorum FK ise bunun için ilk başta sahada biz, sahada dışında da ise değerli büyükler elinden geleni yapıp bu hikâyeyi en iyi yerde, en güzel yerde bitireceğiz” dedi.

(Rıfat KARA)

