Turgutlu ile dördüncü kez

Çorum FK, 23.hafta maçında konuk edeceği Turgutluspor’la tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 3 maçta tarafların birer galibiyeti bulunuyor.

Profesyonel futbol liglerindeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, Manisa temsilcisi Turgutluspor’la daha önce 2018-2019 sezonunda, 3.Lig’de iken aynı grupta yer aldı. İki takım ilk kez, 5.haftada Çorum’da karşılaştı. Çorum FK, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda, 30 Eylül 2018’de oynanan maçı Yakup Alkan’ın 32 ve 48.dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazandı. Turgutluspor’un tek golünü 45.dakikada Fatih Çakır attı.

Sezonun 22.haftasında Turgutlu’da oynanan maçı ise Manisa temsilcisi 3-2 kazandı. 17 Şubat 2019’da oynanan maçta Çorum FK’nın gollerini 2.dakikada Kıvanç Kaya ve 32.dakikada Mümin Talip Pazarlı atarken, Turgutluspor’un golleri 9.dakikada Yusuf Yıldırım, 18 ve 45+1.dakikalarda Ertuğrul Yıldırım’dan geldi.

Bu sezon da aynı grupta yer alan iki takım arasında, 4.haftada, Turgutlu’da oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

(Hüseyin AŞKIN)

