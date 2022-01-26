Turgutlu, Çorum’a bileniyor

Ligde bugün oynanması gereken 22.hafta maçlarının ertelenmesi üzerine takımlar 30 Ocak’ta oynanacak 23.hafta maçlarına odaklandı. Bu doğrultuda, Turgutluspor da Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maça hazırlanıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Nazım Gülay nezaretinde yaptığı antrenmanla Çorum FK maçının hazırlıklarına devam etti. Edinilen bilgilere göre, tedavi süreçleri devam eden kaleci Numan Bostan ve forvet oyuncusu Muhammet Haşim Çoban, fizyoterapist Berke Şakrak gözetiminde takımdan ayrı çalıştılar.

Isınma ile başlayan antrenman, 5’e 2’nin ardından çabuk kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümü, Çorum FK maçının taktiğini içeren, yarı sahada çift kale maç şeklinde geçti.

Antrenman öncesinde, teknik direktör Nazım Gülay’ın doğum günü kutlandı. Doğum günü pastasının kesildiği kutlamaya, Gülay’ın ailesi de katıldı.

(Hüseyin AŞKIN)

