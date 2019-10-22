Tunç İlk’ten bir altın, bir gümüş

Badminton Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 11 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Çorumlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü badmintoncusu Tunç İlk, bir birincilik, bir de ikincilik madalyası kazandı.

42 ilden 146 kulübün lisanslı 504 sporcusunun mücadele ettiği şampiyonaya Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden de katılım oldu. Tunç İlk, çift erkekler kategorisinde Karaman Ayrancı Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nden partneri Mustafa Kayra Set ile birlikte tüm rakiplerini yenip Türkiye şampiyonluğuna uzandı.

İlk, tek erkeklerde ise finale yükselme başarısı gösterdi ancak şampiyonluk müsabakasını kaybedince Türkiye ikinciliğinde kaldı.

Badminton İl Temsilcisi ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Barış Boyar, şampiyonada mücadele eden tüm sporcularını kutlarken, badminton branşının desteklenmesi anlamında kendilerine destek sağlayan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Federasyon Başkanı Murat Özmekik ve Federasyon Genel Sekreteri Hayati Kısacık, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak ve Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

(Ömür SOYTEMİZ)