Tüm zorluklara rağmen sporcu yetiştirmeye devam ediyorlar

2014 yılından beri, dezavantajlı gruplarda yer alan yüzlerce çocuğa ulaşarak spor eğitiminin yanı sıra, rehberlik ederek hayatlarına yön veren, kısaca Sungurlu’ya renk katan bir spor kulübü olan Sungurlu Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü, sporcu yetiştirmeye ve onları sahaya sürmeye devam ediyor.

Kulübün faaliyetleri ve misyonu ile ilgili bilgi veren Sungurlu Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Fırat Arslan, 9 yıl önce okullarda voleybol çalışması yaparak hem altyapı takımlarını oluşturup, hem de voleybolu Sungurlu’da kenar mahallelere taşıdıklarını dile getirirken, zor şartlar altında bir kaç öğretmenin özverili çalışmaları sonucu yüzlerce kız ve erkek sporcunun altyapı takımlarıyla, bölgesel lig takımlarıyla, Türkiye finallerinde yarışmalarını sağladıklarını, sayısız kupa ve madalyalar kazandıklarını anlattı.

YETERLİ DESTEĞİ BULAMIYORUZ

Hep uzun vadeli planlar yaptıklarını kaydeden Başkan Fırat Arslan, “Sungurlu Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü, hedeflerini asla kısa vadeli yapmayan bu düşüncesiyle birlikte Çorum’un en büyük voleybol alt yapısını oluşturan çocuklarımıza değer verip nitelikli eğitim almasını için mücadele eden kulüp oldu.

Zor koşullarda çalışmalarına devam eden bir spor kulübüyüz. Ama maalesef, yeterli desteği bulamadığımız için geçen sezon kadın voleybol şubemizin çalışmalarına ara vermek durumunda kaldık. Şimdilik, erkek voleybol ve satranç takımlarıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

GALATASARAY VE ARKAS’A OYUNCULAR VERDİK

Geçtiğimiz yıllarda, kendi altyapılarında yetiştirdikleri birçok oyuncuyu, aralarında Türk voleybolunun önde gelen kulüplerinden Arkas ve Galatasaray’ın da aralarında bulunduğu birçok kulübe verdiklerini de kaydeden Başkan Fırat Arslan, “İmkânsızlıklar yüzünden kadın voleybol takımlarımızla faaliyetlerimize ara verme kararı aldıktan sonra kız çocuklarımıza imkân sağlayamadık ve pandemiyle birlikte spor eğitimlerine ara vermek zorunda kaldık.

Voleybolla tanıştırdığımız, emek verip yetiştirdiğimiz kızlarımızdan olan Burcu, Cennet, Sena ve Ayşegül adlı dört sporcumuzun, Sungurluda faaliyet gösteren diğer bir spor kulübü olan Sungurlu Belediyespor’a transfer olmalarına izin verdik. Eğitim Spor Kulübü olarak bu sporcularımızın hayatlarında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

SPORUN VE ETİĞİN KALİTESİNİ YUKARIYA TAŞIYACAĞIZ

Yıllardır amatör ruhla çalıştıklarının altını da çizen başkan Fırat Arslan, bundan sonra da sporun ve etiğin kalitesini daha yukarılara taşıma gayreti içerisinde olacaklarına vurgu yaparken, Çorum ve Sungurlu’daki kurum ve kuruluşları, Sungurlu Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü’ne destek olmaya davet etti. Arslan, “Yıllardır sahada amatör ruhu yüksek bir şekilde çalışmalarını devam ettiren, alanında uzman eğitimcileri bünyesinde barındıran bir eğitim kulübüyüz. Yıllarca gerekli desteği alamamasına, birçok problemle mücadele etmesine rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.

Nitelikli eğitimciler ile eğitim veren kulübümüz, yeterli desteği bulması halinde spor etiği ile donatılmış örgütsel vatandaşlık davranışı yüksek sporcular üretmeye, ürettiklerini sahaya sürmeye devam edecektir. Bu bölgede, Çorum’un adına yakışır, devamlılığı olan, spor bilinci yüksek jenerasyonlarla, spor etiği ve kalitesini daha yukarıya taşımaya çalışacağız.

Çorum kurum ve kuruluşlarını, halkımızı, Sungurlu Eğitim Gençlik ve Spor Kulübümüze ve bizlerden başka gerçekten emek veren herkese destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

(Spor Servisi)

