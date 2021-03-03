Tüm planlar galibiyet üzerine

Çorum Futbol Kulübü yarın sahasında Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor’la oynayacağı Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 25.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 1 No’lu Sahada saat 12.30’da başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, sakatlıktan yeni çıkan ve yaklaşık 4 ay sonra antrenmanlara başlayan Kıvanç Kaya, fizyoterapist Alparslan Başkaya nezaretinde bireysel çalışma yaptı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir gözetiminde, moral artırmaya yönelik topsuz oyunla başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. 5’e 2’ye teknik direktör İsmet Taşdemir de katıldı.

Pas çalışmasının ardından yarı sahada pasa dayalı taktik bir çalışma gerçekleştirildi. Teknik patron İsmet Taşdemir, bu çalışma sırasında zaman zaman futbolcularına uyarılarda bulunarak yapmaları gerekeni anlattı. Abdulhamit Yıldız’la girdiği mücadelede sakatlık geçiren Nafican Yardımcı antrenmanı yarıda bıraktı.

Futbolcuların hırslı ve istekli göründükleri antrenmanın son bölümü yan top çalışması şeklinde geçti.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

(Spor Servisi)