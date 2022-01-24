TÜM MAÇLAR ERTELENDİ

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada; “Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup’ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi.

22. Hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek” ifadelerine yer verildi.

Çorum FK’nın 26 Ocak Çarşamba günü Sakaryaspor’la oynaması gereken maç da ertelendi.

(Hüseyin AŞKIN)

