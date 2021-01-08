Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta play-off hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü, pazar günü 9.haftanın erteleme maçında İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.

Hafta içerisinde yine İstanbul’da grubun güçlü takımlarından Sarıyer’le 1-1 berabere kalarak altın değerinde 1 puan alan Çorum Futbol Kulübü’nde gözler 8 gün içerisinde oynanacak 3 erteleme maçına çevrildi. Play-Off yolunda son derece önem arz eden kritik dönemecin ilk maçını pazar günü Sancaktepe Futbol Kulübü ile oynayacak olan Çorum temsilcisinde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Sarıyer maçı sonrası İstanbul’da kalan kırmızı-siyahlılarda sakatlığından dolayı sezonu kapatan Kıvanç takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıktan yeni çıkan ve takımın İstanbul kampına sonradan katılan Cengiz’in durumu ise maç saatinde belli olacak.

19 puanla 12.sırada yer alan Çorum Futbol Kulübü ile yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle dağılan ve oldukça zor günler geçiren 21 puanlı 11.sıradaki Sancaktepe Futbol Kulübü arasında pazar günü İstanbul’daki 15 Temmuz Stadı’nda oynanacak maçı Ordu bölgesi hakemlerinden Adem Cinek yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Cinek’in yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Sezgin Şahbaz ile Trabzon bölgesinden Zafer Gayretli yapacak. Sinop bölgesinden Erdal Yılmaz da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

İki takım arasında 9.haftada oynanması gereken maç, Çorum Futbol Kulübü’ndeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.

(Spor Servisi)