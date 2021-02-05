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Tüm hazırlıklar galibiyet üzerine
Çorum Futbol Kulübü, pazar günü sahasında Kocaelispor’la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 05.02.2021, 00:39
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Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Sahada saat 16.00’da başlayan antrenmana tedavisi süren Mehmet Sedef dışında tüm futbolcular katıldı.
Topla ısınma ile başlayan antrenman moral motivasyon artırıcı oyunla devam ederken, teknik patron İsmet Taşdemir antrenmanın son bölümünde hücuma yönelik varyasyonları içeren taktik çalışma yaptırdı. Antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
(Spor Servisi)
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