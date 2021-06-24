Yeni sezonda tamamen şampiyonluğa odaklı olacaklarını kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Ben Aykan Hoca’ya (Atik) söyledim. Mazeret kabul etmediğimi ifade ettim. Kaldı ki, sadece Aykan Hocaya değil, kulüp personellerimize de söyledim. Bu sezon olağanüstü hal ilan edecekler ve bu sezon şampiyon olacağız.

VURA VURA GİDECEĞİZ

Kuracağımız takım play-offu çok rahat oynar. Ama benim hedefim direkt şampiyonluk. Bu takım vura vura gidecek. Bunun için her türlü çalışmamı yapıyorum. İstikrarlı bir takım olacak. Geçen sene gibi git Amed’i yen, Erzincan’ı yen, Afyon’u ondan sonra git Niğde’ye puan kaybet. Böyle bir takım olmayacak. Buna ben dayanamıyorum çünkü.

O BAYRAKLAR BU SEZON DALGALANACAK

Bu sezon taraftarlarımız rahat olsun. Ben hiçbir zaman bu kadar yükselmedim. Hatta TFF’ye sesleniyorum. Bizi bir kenara alsınlar daha sonra tüm baba takımları bizim gruba versinler. Onların arasından bile şampiyon olacağımızı iddia ediyorum. Sandıktan bayrakları çıkarsın taraftarımız. O bayraklar bu sene dalgalanacak.

HİÇ DÜŞÜNMEM, HOCAYI GÖNDERİRİM

Ben, kendi evinde kapanan, sinik, rakibi bekleyen bir takım istemiyorum. Bunu da hocamıza ilettik.

İçeride coşkulu, devamlı saldıran, ısıran bir takım kimliği görmek istiyorum. Bu yönde de çalışmalar yapıyoruz. Bu futbolu görmediğim takdirde hiç düşünmeden bu sene hoca değişikliğine gideceğim. Bu sene işi şansa bırakmayacağım.

5 maç üst üste yenilebilir bir takım. 3 tane mahkûm, 2 tane silik bir oyun asla kabul edemem. Yenilsinler ama aslanlar gibi saldıra saldıra yenilsinler” şeklinde konuştu.

OĞUZHAN YALÇIN YOL ARKADAŞIM

Başkan Fatih Özcan, sportif direktörlük görevine getirilen eski Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın’la ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Oğuzhan’ın kulübü 1 lira bile zarara uğratmadığını ve hatta kar ettirdiğini kaydeden Özcan, “Oğuzhan Yalçın futbol oynamış, kariyeri birçok oyuncudan iyi bir olan isim. Oğuzhan Yalçın’da ki ısrarımı anlatayım size. Biz Cengiz Ötkün’ü 500 bin TL’ye aldık. Sezon sonu 400 Bin TL’ye sattık. Yani 100 bin TL’ye oynattık 10 gol atanı. Soruyorum size bu Oğuzhan Yalçın’ın başarışımı, değil mi?

Nafican diye bir oyuncu çıkardık. Ümit milli takıma gitmiş bir oyuncu. Sinan Kurumuş’u 900 bin TL’ye oynattık. Sinan Kurumuş’u biz 500 bin TL’ye sattık. Yılmaz Can’ı 350 bin TL’ye aldık. Bu oyuncu giderken 75 bin TL bıraktı gitti. Biz Onur Kolay’ı 800 bin TL’ye aldık. Onur giderken tamamını bıraktı ve 100 bin TL daha bıraktı. Bununla birlikte benim ve hocamızın istediği oyuncuları almış getirmiş, yetmemiş bütçemizden yüzde 20 arttırmış. Bir tane yargıda dosyamız yok. Oğuzhan’ı değerlendirerek bu şekilde değerlendirmek lazım.

Çorum’da Oğuzhan Yalçın’ın eleştirilme sebebi babasının ismi. “Kasap Mehmet” isminden dolayı Oğuzhan maalesef eleştiriliyor. Ben yıllardır çalışıyorum kulübüme 1 TL zararı olmadı.

Ben Oğuzhan Yalçın’ın saha noktasında başarısız olduğunu bilsem veya düşünsem bir saniye tutmam orada. Ama Oğuzhan’ın o kadar çok katkısı var ki, ben bu insana haksızlık edemem. Benim bir sözüme futbolu bırakan biri. 31 yaşında futbolu bıraktı. İstese 200 bin TL’ye falan 3 sene daha oynardı rahat bir şekilde. Benim yol arkadaşımdır. Herkes saygı duysun” dedi.

“KIVANÇ KAYA’YA ÇOK GÜVENİYORUM”

Program moderatörünün Kıvanç Kaya sorusu üzerine Başkan Fatih Özcan Kıvanç’a yeni sezonda çok güvendiğini söyledi.

Mehmet Gürkan Öztürk ve yeni alınacak oyuncu ile birlikte Kıvanç’ın sıkı bir rekabet içerisinde olacağını vurguladı. Taraftarların sadece Mehmet Gürkan ve yeni alınacak golcüye odaklandığını Kıvanç Kaya’yı unuttuğunu belirten Özcan, “Kıvanç Kaya’yı taraftarımız unuttu. Diğer 2 forvet oyuncumuz ile bu sezon formayı sırtına geçirmek için iyi bir performans ortaya koyacak. Kıvanç’a ben çok güveniyorum. Özellikleri bakımından bir çok takımda olmayan futbolculardan biri. Biz bu özelliğe sahip bir kulüp olarak Kıvanç’ı en iyi şekilde kullanacağız. Belki de performansı ile formayı sırtına geçirip hiç çıkarmayacak. Benim dönemimde Çorum FK 2 tane gol kralı çıkardı. Bu sezonda golcülerimiz ile krallığa talibiz. O yüzden taraftarımızın içi rahat olsun golcü konusunda sıkıntı yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.

“FUTBOLSUZ YAPAMIYORUM”

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, tribünden geldiğini ifade ederken, futbol sevgisinin kendisinde hastalık derecesinde olduğuna vurgu yaptı. Maçları bir taraftar gibi izlediğini ve bu yüzden genelde protokolde oturmadığını kaydeden Özcan, “Ben maç izlerken kendimi tutamıyorum. Farkındaysanız maçları bile protokol tribününden izlemiyorum. Çünkü ben taraftar gibi izliyorum. Taraftar gibi sesler çıkarıyorum. Protokol tribünde o şekilde maç izlesem yakışık almaz.

Futbol benim için ailemden sonra gelen en önemli şey. Maddi gücüm el verirse bu makamda olurum. El vermediği zaman tribüne olurum. Benim hastalığımda futbol. Futbolsuz yapamıyorum. İliklerime kadar işlemiş. Değişik bir sevda bendeki. Çoğu zaman kızıp, ‘gitmeyeceğim’ diyorum ama gün geliyor yine gidiyorum, yine izliyorum” ifadelerini kullandı.

DAYANAMAYIP SAHAYA ATLADIM

Maç izlerken kendini kaybettiğini de dile getiren Başkan Özcan, bununla ilgili bir anısını da paylaştı. Özcan, “Çorum Belediyespor dönemindeydi. Darıca Gençlerbirliği ile oynadığımız bir maçtı. 1-0 gerideydik. Tabiri caizse, hakem bizi doğruyordu. Play-Off noktasında çok kritik bir maçtı. Sahaya atlayıp hakeme saldırmıştım. Yaptığım doğru değil tabi ama, o an tutamamıştım kendimi. Sonra o maçı 3-1 kazanmıştık. Benim o hareketimden sonra oyuncular reaksiyon gösterip maçı geriden gelerek kazanmıştık” dedi.

TARAFTAR MÜŞTERİM

Tribünden gelen biri olarak taraftarla arasında özel bir bağ olduğunu ve onları çok iyi anladığını da kaydeden Başkan Özcan, “Taraftar benim müşterim. Ben bir mal üretiyorum. En iyi golcüleri getirmeye çalışıyorum, en iyi kanat oyuncusunu getirmeye çalışıyorum. Ben bunu yaparken, oturum kendim izlemeyeceğim. Sonuçta müşterime sunacağım. Ben tribünden gelen biri olarak, onların dilinden çok iyi anlıyorum. Ben bu takımı onlar için yapıyorum. Ben bu takımı Belediye Başkanı olmak için, milletvekili olmak için yapmıyorum. Çorum FK taraftarının başı dik gezsin diye yapıyorum. Tribünlerden bana “Başkan el salla” dediklerinde ben bütün dertlerimi unutuyorum. Ben onlardan biriyim. Taraftarımız mutsuz olduğu sürece o koltukta beni kimse tutamaz” dedi.

SİYASETÇİ OLURSAM BAŞIM İŞ ALIRIM

Çorum FK’yı siyaset noktasında basamak olarak kullanıyor musunuz? Şeklinde bir soruya da içtenlikle cevap veren Başkan Fatih Özcan, “Açık söyleyeyim. Milletvekili olursam eğer iflas ederim. Evime ekmek götüremem. Belediye başkanı olursam, ne bakan tanırım, ne üst amir tanırım. Bu memleket için Ankara’da bayrak açar, trense tren, hava alanı ise hava alanı isterim. Memleketimin istekleri noktasında kendimi yakmaya kadar giderim. Sonra zaten İçişleri Bakanlığı bu deli der beni görevden alır. Ben öyle susarak birilerinin himayesinde bir görev yapamam. Kişiliğime aykırı. Ben siyasetçilerimiz için söylemiyorum. Sadece benim yapım bu.

Yüksek sesle konuşan biriyim. Başıma iş alırım. O yüzden siyaset benim aklımın ucundan bile geçmez.

Benim en büyük hayallerimden biri siyasetten ziyade Çorum’a bir Fenerbahçe, bir Galatasaray veya bir Beşiktaş gelip onları yendikten sonra şehirde konvoy olduğunu görmeyi çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

BU KULÜBÜ BELEDİYE VE AHLATCI DIŞINDA KİMSEYE VERMEM

Çorum FK’yı Belediyeden borçsuz aldığını ve pırıl pırıl, borçsuz olduğunu da kaydeden Başkan Fatih Özcan, kendisinden sonrasını da planladığını söyledi. Özcan, “Ben bu kulübü borçsuz aldım. Bu kulübü Belediye geri alırsa para istemiyorum. Ama ben bu kulübü başka bir şahsa bırakacaksam, getirir 20 Milyon TL teminat mektubunu alır kulübü. Ama milletvekili olmak için kulübü kullanmak isteyen olursa da buna fırsat vermem. Benim harcadığım parayı verirse anca o zaman bu koltuktan kalkarım.

Şuan kulübümüz pırıl, pırıl. Bu rant kapısını kullanmak isteyen olacaktır. Ama ben Belediye Başkanı veya Ahlatcı Holding dışında kimseye vermem. Ancak benim harcadığım parayı vererek gelebilir. Finans anlamında da bu kulübü taşıyabilecek tek kurum Ahlatcı Holding’tir. O yüzden taraftarlar rahat olsun ben benden sonrasını da planlıyorum” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

