Tuğba Güneş’ten1 altın, 1 gümüş

Kurtuluş Savaşı’nın sembol isimlerinden “Şerife Bacı”nın anısına düzenlenen 3. İnebolu İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu koşuldu. ÇORUM HABER köşe yazarı, master milli atlet Tuğba Güneş Tabuk, her yarışta olduğu gibi yine kürsüde yer alırken, bu kez 1 birincilik, 1 de ikincilik madalyası aldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, İnebolu Belediyesi’nin öncülüğünde, İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği iş birliğinde düzenlenen maratona, yurt genelinden 400 civarında atlet katıldı.

Halk koşusu, 10 ve 21 kilometre kategorilerinde düzenlenen yarışlar büyük heyecana sahne olurken, spor köşe yazarımız, master milli atlet Tuğba Güneş Tabuk, 40-44 yaş kategorisinde birinci olurken, genel klasmanda ise, Eda Çetin’in ardından ikinci olup gümüş madalya kazandı.

Renkli görüntülere sahne olan koşuya katılan bazı kadınlar, Kurtuluş Savaşı'nda, Kastamonu’daki cephanelerin Ankara’ya götürülmesi sırasında verdiği üstün mücadele ile savaşın sembollerinden biri olan Şerife Bacı'yı temsilen yöresel kıyafetler giyip, omuzlarında temsili top mermisi taşıdılar.

(Hüseyin AŞKIN)

