Tuğba Güneş Tabuk, Uluslararası Konya Yarı Maratonunda şampiyon

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilk kez bu yıl düzenlenen Uluslararası Konya Yarı Maratonu, 22 ülkeden 2 bin 200 civarında atletin katılımıyla gerçekleştirildi. Milli atlet ve ÇORUM HABER köşe yazarı Tuğba Güneş Tabuk, kategorisinde şampiyon oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Koşmak için engel yok” sloganıyla düzenlenen ve geliri Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı’na aktarılan maratonda, 10 ve 21 kilometre olmak üzere iki kategoride koşuldu.

Maratonda, yabancı atletler ayrı, Türk atletler ayrı şekilde derecelendirilirken, kadınlar 10 kilometre koşusunda, 40-44 yaş kategorisinde yarışan Tuğba Güneş Tabuk, birinci oldu. Burcu Zeliha Soyaldın ikinciliği elde ederken, Şehnaz Yaman, üçüncü sırayı aldı.

Daha önce, 6 Balkan şampiyonluğu bulunan ve 2 de Türkiye rekoru kıran Tuğba Güneş Tabuk, böylece Konya’daki derecesiyle, koleksiyonuna bir kupa daha katmış oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

