TÜFAD’tan Mimar Sinan’a moral

Mimar Sinan’ın, Amasya öncesinde, Çorum’daki son antrenmanını ziyaret eden Yasin Aksoy ve beraberindeki yöneticiler, takımın son durumu ile ilgili olarak antrenör Hüseyin Eğer’den bilgi alırken, grup maçlarında da başarı dileklerinde bulundular. TÜFAD Başkanı Aksoy, Mimar Sinan Antrenörü Hüseyin Eğer’e tişört hediye ederken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Eğer de, TÜFAD yöneticilerine teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

