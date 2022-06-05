TÜFAD’tan Mimar Sinan’a moral
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, beraberinde, yönetim kurulu üyeleri Nurettin Kabalak, Mustafa Veran ve Turgay Doğan ile birlikte, 7-10 Haziran tarihlerinde Amasya’da düzenlenecek olan U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Birinciliğinde mücadele edecek olan Mimar Sinan Gençlikspor’a moral ziyaretinde bulundu.
Spor 05.06.2022, 18:56 05.06.2022, 18:59
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Mimar Sinan’ın, Amasya öncesinde, Çorum’daki son antrenmanını ziyaret eden Yasin Aksoy ve beraberindeki yöneticiler, takımın son durumu ile ilgili olarak antrenör Hüseyin Eğer’den bilgi alırken, grup maçlarında da başarı dileklerinde bulundular. TÜFAD Başkanı Aksoy, Mimar Sinan Antrenörü Hüseyin Eğer’e tişört hediye ederken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin Eğer de, TÜFAD yöneticilerine teşekkür etti.
(Hüseyin AŞKIN)
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