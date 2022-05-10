TÜFAD’tan Kültür’e moral

Tokat Grubu’nda Çorum’u temsil edecek olan H.E.Kültürspor antrenmanına TÜFAD yönetiminden moral ziyareti.

Çorum’da düzenlenen U18 Futbol Ligi’ni şampiyon tamamlayarak Çorum’u gruplarda temsil etme hakkı kazanan H.E.Kültürspor, 13 Mayıs’ta Tokat’ta başlayacak grup müsabakaları hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Antrenör Medet Aylar nezaretinde 1 No’lu Sentetik Saha’da gerçekleşen antrenmanı TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Başkan Yardımcısı Hüseyin Eğer ve Genel Sekreter Sadık Tahir Bıyıkoğlu ziyaret etti. Gruplarda H.E.Kültürspor’a başarı dileklerini ileten Aksoy, antrenör Medet Aylar’a eşofman takımı ve düdük hediye etti.

Başkan Aksoy antrenman sonunda futbolcularla yaptığı sohbette başarı dileklerini iletti. TÜFAD olarak gruplara giderek Çorum’u temsil edecek antrenörlere bundan sonra da ziyaretlerini sürdüreceklerini ifade eden Aksoy, birlik ve beraberlik içerisinde oldukları zaman Çorum futbolunun daha iyi yerlere geleceğini sözlerine ekledi.

(Rıfat KARA)

