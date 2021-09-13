TÜFAD’dan Aşgın’a ziyaret

Ziyaret heyetinde, Başkan Yasin Aksoy’un yanı sıra, Başkan Yardımcısı Hüseyin Eğer, yönetim kurulu üyeleri Sadık Tahir Bıyıkoğlu ve İsmail Atalay Baydur yer aldı. TÜFAD Şube Başkanı Yasin Aksoy, yeni yönetimin çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Aşgın’a bilgi verirken, Çorum futboluna katkılarından dolayı Aşgın’a teşekkür edip milli takım forması hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aşgın da TÜFD yönetimine başarı dileklerinde bulunurken, Başkan Yasin Aksoy’a Çorum’un simgelerinden Saat Kulesi’nin maketini hediye etti.

(Hüseyin AŞKIN)

