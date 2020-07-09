TSO’dan Haşim Eğer’e hayırlı olsun ziyareti

TSO Başkanı Başaranhıncal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün bir süre önce yeni yerine taşınmasından dolayı İl Müdürü Eğer’e “hayırlı olsun” dedi. Eğer de, Başaranhıncal ve İlgü’ye teşekkür etti.

(Spor Servisi)