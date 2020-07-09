TSO’dan Haşim Eğer’e hayırlı olsun ziyareti
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal beraberinde başkan yardımcısı Turgut İlgü ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i ziyaret etti.
Spor 09.07.2020, 18:41
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TSO Başkanı Başaranhıncal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün bir süre önce yeni yerine taşınmasından dolayı İl Müdürü Eğer’e “hayırlı olsun” dedi. Eğer de, Başaranhıncal ve İlgü’ye teşekkür etti.
(Spor Servisi)
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