Tribünler bitti, darısı sahalara

Yıkılacak olan 1 ve 2 No’lu Sentetik Futbol Sahalarına karşılık olarak Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına başlanan yeni sahalarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Biri Park Bahçeler Müdürlüğü arkasında, diğeri ise yeni spor salonunun yanına inşa çalışmaları devam eden sahaların yanına hakem ve takım soyunma odaları, kulüp merkez odaları ve toplantı odası da yapılıyor. Ayrıca, her iki sahaya 500’er kişilik portatif tribünlerin yapımında da sona gelindi.

Tüm bu çalışmalar devam ederken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışmaları yerinde inceledi. Yapımı büyük ölçüde tamamlanan ve Çorum FK’nın renkleri olan kırmızı-siyah koltukların monte edildiği tribünlerde de incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Aşgın, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Sahalarla birlikte amatör futbolun hizmetine sunacakları soyunma odaları ve toplantı salonunu en kısa sürede bitirip hizmete açacaklarını kaydeden Aşgın, yeni tesislerle birlikte Çorum amatör futbolunun daha da gelişeceğine inandığını kaydetti.

(Hüseyin AŞKIN)