Trapçılar sezonu açtı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilciliği’nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Avcılar Bahar Şenliği Trap ve Tek Kurşun yarışmaları Melikgazi Atış Poligonu’nda yapıldı. Çorum ve çevre illerden çok sayıda atıcının katıldığı Bahar Şenliği ve Trap Tek Kurşun yarışmaları ASB Craft Bıçakcılık ve FAM Av Market sponsorluğunda yapıldı. Yarışmalar sonunda derecele girenlere kupa ve madalya ile sponsor firmalar tarafından hediyeler verildi.

Yapılan atışlar sonunda, Profesyonel Trap kategorisinde Mehmet Caymaz birinci, Serkan Kaya ikinci, Mehmet Ersavaş üçüncü oldu. Avcılar Trap kategorisinde Mehmet Çolak birinci, Arif Hız ikinci, Cemil Ahısha ise üçüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde İsmail Caymaz birinciliği kazanırken, Yusuf Yağız Bayram ikinci, Ertuğrul Çöp ise üçüncülüğü kazandı. Profesyonel tek kurşun şişede ise birincilik kürsüsüne Hulusi Kılıç çıkarken, Necati Abdal ikinci, Mehmet Caymaz üçüncü oldu. Amatör Tek Kurşun kategorisinde Bilal Kök birinci, Recep Çolak ikinci, Sefer Erbaş ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Bayanlar kategorisinde ise tek yarışan Çankırı Eldivan’dan Sudenaz Teke ise birinci olarak atışları tamamladı.

(Rıfat KARA)

