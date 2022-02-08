Transferde son gün bombası!
Çorum FK, 1.Lig’de top koşturan 35 yaşındaki orta saha oyuncusuyla büyük oranda anlaştı. Gurbetçi futbolcu, Çorum’a davet edilirken, transferin bugün resmiyet kazanması bekleniyor.
Spor 08.02.2022, 00:23
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Son 2 maçını kazanarak şampiyonluk yarışında zirve ile puan farkını 9’a, play-off potasıyla da 1 puana indiren Çorum FK, bugün sona erecek olan ara transfer döneminin son gününde bir futbolcuyu daha kadrosuna katmayı hedefliyor.
Edinilen bilgilere göre, 1.Lig takımında forma giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Gurbetçi futbolcu, Çorum’a davet edilirken, bugün imzaların atılması bekleniyor.
Hasan Küçcük’ün yerine kadroya dahil edilmesi düşünülen deneyimli orta saha oyuncusunun yanı sıra, ileriye dönük olarak genç bir kanat oyuncusuyla da büyük oranda anlaşma sağlandığı bilgisine ulaşıldı.
(Hüseyin AŞKIN)
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