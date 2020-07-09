Transfer statüye bağlı
Çorum Futbol Kulübü’nde 2020-21 sezonu hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmalarının liglerin tescil formatına göre yürütüleceği belirtildi.
Teknik Direktör Bahri Kaya ile 3 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından dün transfer çalışmalarını yürütecek komite belirlendi. Başkan yardımcısı sıfatıyla Oğuzhan Yalçın başkanlığında Tuncay Koçak ve Ersin Küçükoğlu’dan oluşturulan transfer komitesinin bugün ilk olarak iç transfer görüşmelerine başlayacağı bildirilmişti ancak daha sonra liglerin tescil formatının henüz netlik kazanmaması ve play-off maçlarının oynanma ihtimalinin artması üzerine planda değişiklik yapıldı.
Transfer Komitesi Başkanı Oğuzhan Yalçın, play-off maçlarının oynanması halinde maçları izleyeceklerini ve bu maçlarda oyuncu bakacaklarını belirtirken, play-off karşılaşmalarından sonra yapacakları değerlendirmeye göre de transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.
TRANSFER KOMİTESİ BELLİ OLDU
Çorum Futbol Kulübü’nde iç ve dış transfer çalışmalarını yürütecek komite oluşturuldu.
Başkan Fatih Özcan, iç transfer görüşmelerine bugün itibariyle başlanılacağını belirtirken, transfer çalışmalarının yönetimde “başkan yardımcısı” sıfatıyla yer alacak olan Oğuzhan Yalçın, yönetim kurulu üyesi Tuncay Koçak ve sportif direktörlük görevi tebliğ edilecek olan Ersin Küçükoğlu tarafından yürütüleceğini söyledi.
Özcan, Oğuzhan Yalçın’ın transfer komitesi başkanı olduğunu da sözlerine ekledi.
(Spor Servisi)
|İmsak
|03:15
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:50
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:20
|Yatsı
|22:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|30
|63
|2. Trabzonspor
|30
|61
|3. Sivasspor
|30
|54
|4. Galatasaray
|30
|52
|5. Beşiktaş
|30
|50
|6. Fenerbahçe
|30
|49
|7. Alanyaspor
|30
|48
|8. Göztepe
|30
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|30
|37
|11. Kasımpaşa
|30
|36
|12. Gençlerbirliği
|30
|32
|13. Denizlispor
|30
|32
|14. Kayserispor
|30
|31
|15. Konyaspor
|30
|30
|16. Malatyaspor
|30
|29
|17. Çaykur Rizespor
|30
|29
|18. Ankaragücü
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|33
|89
|2. Man City
|33
|66
|3. Leicester City
|33
|58
|4. Chelsea
|33
|57
|5. M. United
|33
|55
|6. Wolverhampton
|33
|52
|7. Arsenal
|33
|49
|8. Sheffield United
|33
|48
|9. Burnley
|33
|46
|10. Tottenham
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Newcastle
|33
|43
|13. Southampton
|33
|43
|14. Crystal Palace
|33
|42
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|33
|31
|17. Watford
|33
|28
|18. Aston Villa
|33
|27
|19. Bournemouth
|33
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|34
|73
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|34
|54
|6. Getafe
|34
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Athletic Bilbao
|34
|48
|9. Valencia
|34
|47
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|34
|45
|12. Levante
|34
|43
|13. Real Valladolid
|34
|39
|14. Real Betis
|34
|38
|15. Deportivo Alaves
|34
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|34
|35
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|34
|28
|20. Espanyol
|34
|24