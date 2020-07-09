Transfer statüye bağlı

Teknik Direktör Bahri Kaya ile 3 yıllık sözleşme imzalanmasının ardından dün transfer çalışmalarını yürütecek komite belirlendi. Başkan yardımcısı sıfatıyla Oğuzhan Yalçın başkanlığında Tuncay Koçak ve Ersin Küçükoğlu’dan oluşturulan transfer komitesinin bugün ilk olarak iç transfer görüşmelerine başlayacağı bildirilmişti ancak daha sonra liglerin tescil formatının henüz netlik kazanmaması ve play-off maçlarının oynanma ihtimalinin artması üzerine planda değişiklik yapıldı.

Transfer Komitesi Başkanı Oğuzhan Yalçın, play-off maçlarının oynanması halinde maçları izleyeceklerini ve bu maçlarda oyuncu bakacaklarını belirtirken, play-off karşılaşmalarından sonra yapacakları değerlendirmeye göre de transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

TRANSFER KOMİTESİ BELLİ OLDU

Çorum Futbol Kulübü’nde iç ve dış transfer çalışmalarını yürütecek komite oluşturuldu.

Başkan Fatih Özcan, iç transfer görüşmelerine bugün itibariyle başlanılacağını belirtirken, transfer çalışmalarının yönetimde “başkan yardımcısı” sıfatıyla yer alacak olan Oğuzhan Yalçın, yönetim kurulu üyesi Tuncay Koçak ve sportif direktörlük görevi tebliğ edilecek olan Ersin Küçükoğlu tarafından yürütüleceğini söyledi.

Özcan, Oğuzhan Yalçın’ın transfer komitesi başkanı olduğunu da sözlerine ekledi.

(Spor Servisi)